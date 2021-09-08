Количество троллейбусов в Петрозаводске увеличится после ремонта подарков из Москвы

Республика Карелия >> Общество >> 08.09.2021

«Городской транспорт» увеличит количество троллейбусов после ремонта, которые Петрозаводску подарили власти Москвы. Столица переходит на экотранспорт, а свой автопарк продает или дарит регионам. Регионы рады таким подачкам, но не подозревают, с какими проблемами придется столкнуться в ходе эксплуатации подарков.

Для выпуска на маршрут троллейбусов из Москвы найдена организация, которая проведет диагностику, ремонт. В сентябре приедет специалист из Москвы. Восстановление троллейбусов позволит вернуть на маршрут троллейбус №?6.

Администрации Петрозаводска отмечает улучшение финансового состояния «Городского транспорта». На предприятии выручка за август выросла. На показатели повлияла установленная регулярность движения на маршрутах. Ежедневная выручка до 450 тыс. руб. выросла (+100 тыс. руб.). Пока привести в порядок троллейбусы не получается, именно поэтому и приедет специалист из Москвы. 33 троллейбуса работают на линии.

Напомним, что ранее сообщалось, что троллейбусный парк решили обновить 10 подержанными троллейбусами из Москвы в октябре 2020 г.





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