Ненецкий округ будет сотрудничать с Тульской областью в сфере молодежной политики

Профильные ведомства 2-х субъектов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие при совместной деятельности по развитию и реализации мероприятий в молодежной политике по разным направлениям. Документ подписан руководителем Департамента образования НАО А. Пустоваловым и министром молодежной политики Тульской области А. Давлетшиным.



Они выстроят обмен опытом, проведение мероприятий в сфере молодежной политики. Представители Тульской области помогут в обучении старшеклассников НАО по основам военной службы на базе учебно-методического центра «Авангард», организации стажировок, обмене специалистами. Предполагается проведение семинаров, экскурсий, конференций, лекций в Тульской области для молодежи округа. Это поможет расширить знания, приобрести опыт, воспользовавшись предложениями представителей другого региона.



Договоренность действует 5 лет. Что в ее рамках будет делать Ненецкий округ для представителей молодежи Тульской области, не сообщается.



