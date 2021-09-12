У Архангельского моста построят смотровые площадки

Вологодская область >> Общество >> 12.09.2021

Губернатор Вологодской области О. Кувшинников сообщил, что Архангельский мост украсят фотозоны и смотровые площадки.

Грандиозное сооружение в Череповце будет украшением города. Фотозона будет располагаться в створе ул. Архангельской, у въезда. Оттуда просматривается и город, и мост. Смотровая площадка будет в Макаринской роще. Обе площадки обустроят на деньги города.

Размер смотровой площадки – 90 х 60 м. Для удобства сделают подходы к площадке через ул. Командарма Белова.

Вторая смотровая площадка будет у речки в конце Биржевого проезда. За зиму спроектируют двухплосный подъезд с тротуаром, небольшую парковку. У пляжа будет смотровая площадка.

Архангельский мост откроют 14 августа 2022 г. Сейчас монтируют центральный пролет, ванты, бетонируют пилоны, а в декабре соединят берега.

На открытие мостового сооружения приедут гости, поэтому необходимо подготовить торжественную церемонию. Потом она станет фотозоной, а череповчане, гуляя по ул. Архангельской, будут иметь возможность подходить к мосту и фотографироваться.






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