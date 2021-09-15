Жители НАО могут претендовать на премию «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Премия присуждается в области этнокультурного развития, укрепления единства народов РФ. Заявки соискателей принимаются до 27 сентября. На звание могут претендовать члены общественных объединений, НКО, реализующих проекты в области национальной политики, учителя родных языков, блогеры, авторы проектов сохранения родных языков, мастера народного творчества, журналисты, руководители, участники творческих объединений, коллективов РФ.



Вторая премия «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» проводится ФГБУ «Дом народов России» и «Ассамблеей народов России» при поддержке ФАДН.



Премию присуждают по 7 номинациям:



- за вклад в укрепление межэтнического мира;

- за сохранение, развитие родных языков;

- за вклад в инфосопровождение национальной госполитики;

- за лучший проект в сфере межэтнических отношений;

- за лучшие практики Домов национальностей, дружбы, центров народного творчества;

- за сохранение, развитие культуры народов РФ (народное творчество, промыслы, ремесла, национальные виды спорта, этномода, этнотуризм;

- за лидерство в национально-культурных объединениях.



