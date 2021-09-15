В НАО возобновили работу детских игровых комнат

В округе разрешили открыть игровые комнаты для детей, согласно решению заседания оперштаба по профилактике ковида. Также сняты ограничения по режиму работы баров, ресторанов и кафе.



Глава НАО Ю. Бездудный считает, что сейчас не имеет смысла держать закрытыми игровые комнаты, так как дети все равно собираются в коллективах школ и детских садов. Соблюдать мер безопасности в детских игровых комнатах не имеет смысла.



В штабе также согласились изменить время работы заведений общественного питания. Теперь они должны быть закрыты с 00:00 до 8:00, согласно постановлением 12-пг о режиме повышенной готовности.



Напомним, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильная. Повышения показателя заболеваемости не наблюдается, но это не повод расслабляться. По прогнозам новый пик наступит через неделю – скажется начало учебного года в школах, вузах, колледжах. Люди снова начали собираться вместе, а это определенный риск, поэтому масочный режим в общественных местах никто не отменяет.

