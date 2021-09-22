Жители Вологды решили, что новый фонтан следует разместить у ЦУМа

Соответствующее онлайн-голосование проходило с 8 по 22 сентября. Жителям города предлагалось решить, где нужно установить свето-музыкальный фонтан стоимостью 100 млн рублей. Он должен быть введен в эксплуатацию к лету 2022 года, когда будет отмечаться 875-летний юбилей Вологды. На выбор власти предложили горожанам 2 площадки – на проспекте Победы и у ЦУМа. Вариант у торгового центра оказался предпочтительнее, хотя поначалу казалось, что горожане предпочтут украсить проспект Победы, сообщили в городской Администрации.



По словам мэра Вологды, новое пространство у ЦУМа даст возможность горожанам комфортнее совершать покупки. Сотрудники Лаборатории городской среды уже приступили к разработке проекта благоустройства общественного пространства и прилегающей территории, собрав замечания и пожелания жителей. Строительные работы планируется начать весной.



У ЦУМа уже стоял фонтан, поэтому установка нового будет данью преемственности. Он снизит запыленность воздуха и охладит в летнее время плотно застроенную территорию без зеленых насаждений. Некоторые жители Вологды заметили, что новый фонтан станет хорошим подарком для магазинов, работающих рядом. Кроме того, на площади перед ЦУМом недавно была уложена новая плитка.