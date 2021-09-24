В НАО стартовал конкурс «Лучший социальный проект года»
В округе до 25 октября принимаются заявки на этап Всероссийского конкурса. Его участниками смогут стать соцпредприниматели и НКО. Организаторами этапа выступают Департамент финансов НАО, Центр развития бизнеса региона. Экспертный совет выберет победителей, а они представят округ на федеральном этапе.
«Лучший социальный проект года» ищет лучшие проекты субъектов соцпредпринимательства, осуществляющих деятельность на достижение полезных целей, улучшение жизнедеятельности, оказание поддержки инвалидам, пожилым людям, лицам в трудной жизненной ситуации.
Можно предлагать проекты в сфере поддержки, реабилитации людей с ограниченными возможностями, соцобслуживания, допобразования, ЗОЖ, физкультуры, ЗОЖ, соцтуризма и др. При оценке учитываются: социальный эффект, инновационность, финустойчивость.
Напомним, что «Лучший социальный проект года» проходит с 2015 г. при поддержке Минэкономразвития России. С 2019 г. он входит в топ флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей».
В прошлом году диплом победителя в НАО в номинации «Лучший проект соцпредпринимательства в допобразовании и воспитании детей» получила ИП «Лучик» О. Вокуева. Председательница организации «Особое детство» Т. Вепрева награждена дипломом в номинации «Лучший соцпроект НКО в сфере соцобслуживания».
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