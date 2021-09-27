Стела на въезде в Вологду не будет похожа на Софийский собор

Вологодская область >> Общество >> 27.09.2021

Въездной знак высотой 10 м установили в Вологде. Она пока не открыт, но горожане уже возмущены тем, что их обманули.

Конкурс на эскиз лучшего знака был объявлен 2,5 года назад, и тогда победителем стал С. Толокнов. Он представил проект с легкой кружевной стелой с куполами по образу Софийского собора. Знак изготовили на заводе Екатеринбурга, но сделать его как на эскизе не удалось. В Вологду привезли некрасивую тяжеловесную конструкцию из проволоки, которая и близко не походила на изящную Софию.

Сейчас готовится торжественное открытие стелы, а горожане считают, что властям не стоит заострять внимание на неудавшемся проекте. Вряд ли найдутся люди, которым эта стела понравится. Конструкция неудачная, ее вообще не стоило забирать из Екатеринбурга или нужно было требовать соответствия эскизу. Сейчас горожане чувствуют себя обманутыми, потому что их гордость Софиевский собор, в стеле не отражен. Это, скорее, пародия на него. Глядя на нее, хочется плакать, а не посетить местную святыню.





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