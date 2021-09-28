Госсовет Коми рассмотрит законопроект о статусе столицы республики

Республика Коми >> Общество >> 28.09.2021

21 октября депутаты рассмотрят проект о присвоении статуса столицы республики Сыктывкару. Этот вопрос вынесут на голосование, хотя жители Коми давно считают именно этот город главным в регионе.

Принятие закона позволит Сыктывкару получать дополнительное финансирование на развитие, поскольку статус столицы предполагает удобную инфраструктуру для горожан.

Также должны быть разграничены полномочия органов местного самоуправления и госвласти. Проект закона предусматривает алгоритм регулирования благоустройства, экономических отношений, развития транспорта, культуры, соцсферы, спорта, туризма.

Председатель Госсовета Коми С. Усачев считает, что законодательное закрепление нового статуса подарит новые возможности. Сыктывкар - лицо региона, поэтому депутаты Госсовета поддерживали идею присвоения статуса с самого начала, участвовали в разработке законопроекта, который устранит правовую коллизию 2008 г.

Сейчас в законодательстве Коми нет закона, регулирующего статус столицы. Прошлый закон от 1998 г. силу утратил в 2008 г. В результате возник пробел в праворегулировании, что указывает в заключении Прокуратура Коми.





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