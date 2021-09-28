Госсовет Коми рассмотрит законопроект о статусе столицы республики
21 октября депутаты рассмотрят проект о присвоении статуса столицы республики Сыктывкару. Этот вопрос вынесут на голосование, хотя жители Коми давно считают именно этот город главным в регионе.
Принятие закона позволит Сыктывкару получать дополнительное финансирование на развитие, поскольку статус столицы предполагает удобную инфраструктуру для горожан.
Также должны быть разграничены полномочия органов местного самоуправления и госвласти. Проект закона предусматривает алгоритм регулирования благоустройства, экономических отношений, развития транспорта, культуры, соцсферы, спорта, туризма.
Председатель Госсовета Коми С. Усачев считает, что законодательное закрепление нового статуса подарит новые возможности. Сыктывкар - лицо региона, поэтому депутаты Госсовета поддерживали идею присвоения статуса с самого начала, участвовали в разработке законопроекта, который устранит правовую коллизию 2008 г.
Сейчас в законодательстве Коми нет закона, регулирующего статус столицы. Прошлый закон от 1998 г. силу утратил в 2008 г. В результате возник пробел в праворегулировании, что указывает в заключении Прокуратура Коми.
Вологду посетил скульптор А. Кондуров
Скважина Василковского месторождения обеспечит газом Нарьян-Мар
Власти Карелии намерены отменить налоговые льготы для троллейбусного предприятия Петрозаводска
Производство картонных коробок открыли в колонии Карелии
Шахматы на шаг ближе к Олимпиаде?
В Коми открыли экотропу на территории заказника "Параськины озера"
Карантин по лептоспирозу лошадей ввели в Сыктывдинском районе Коми