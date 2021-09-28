Новый выпуск «Поле чудес» был посвящен 100-летию Республики Коми
Очередное ток-шоу «Поле чудес» решили посвятить юбилею республики, пригласив на него жителей Коми. Им задавали вопросы об архаизмах Русского Севера. Как обычно, не обошлось без увлекательных рассказов и подарков от участников.
В первую тройку вошли С. Сотников из Ижмы, Е. Нечаева из Зеленца, А. Соматов из Усинска. Им достался вопрос о головных уборах севера. Финалистом стала Е. Нечаева, работающая на Зеленецкой птицефабрике и активно выступающая в местном ДК.
Вторая тройка приехала из разных районов республики: Ю. Кузнецов из Воркуты, Л. Канева из Усть-Цильмы и А. Колипов с Ухты. Им достался вопрос о творожной запеканке. Отгадала слово Л. Канева – творожную запеканку на север называли «ТУПОСЬКА».
«Сектор шанс» позволил шахтеру Ю. Кузецову открыть первую букву слова и получить «сектор приз». Игрок выбрал приз, не согласившись на предложение Якубовича в виде 40 тыс. руб. или трехразовой зарплаты супруги-медика. В результате из черного ящика достали водку и кабачок, а сам игрок покинул тройку.
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