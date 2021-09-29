Компенсацию за установку окон многодетным малообеспеченным семьям увеличили до 30 тыс. руб.

Республика Карелия >> Общество >> 29.09.2021

30000 руб. не будут учитываться как доход семьи, влиять на оказание мер поддержки, начисление пособий.

Получить компенсацию на утепление жилья, установку современных окон имеют право малообеспеченные семьи с 5 и более детьми. По программе соцпомощи они смогут установить 4 новых окна, если дом не признан аварийным.

Глава Карелии А. Парфенчиков получает в соцсетях сообщения об изначальном уровне компенсации 17 тыс. руб., которых хватает только на один стеклопакет. Смысла ставить одно окно в квартире нет, а остальные расходы выплата не покрывает. В квартире должны быть поменяны все окна! В связи с этим было принято решение увеличить сумму компенсации до 30 тыс. руб. на одно окно.

Обращаться с заявлением на предоставление помощи нужно в центры соцработы по месту жительства.

Парфенчиков выразил благодарность всем, кто поддержал инициативу присоединения к акции #ПодариТепло: бизнесменов, госслужащих, жителей республики, благодаря которым во многих семьях стало теплее. Сейчас акция продолжается.





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