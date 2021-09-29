Компенсацию за установку окон многодетным малообеспеченным семьям увеличили до 30 тыс. руб.
30000 руб. не будут учитываться как доход семьи, влиять на оказание мер поддержки, начисление пособий.
Получить компенсацию на утепление жилья, установку современных окон имеют право малообеспеченные семьи с 5 и более детьми. По программе соцпомощи они смогут установить 4 новых окна, если дом не признан аварийным.
Глава Карелии А. Парфенчиков получает в соцсетях сообщения об изначальном уровне компенсации 17 тыс. руб., которых хватает только на один стеклопакет. Смысла ставить одно окно в квартире нет, а остальные расходы выплата не покрывает. В квартире должны быть поменяны все окна! В связи с этим было принято решение увеличить сумму компенсации до 30 тыс. руб. на одно окно.
Обращаться с заявлением на предоставление помощи нужно в центры соцработы по месту жительства.
Парфенчиков выразил благодарность всем, кто поддержал инициативу присоединения к акции #ПодариТепло: бизнесменов, госслужащих, жителей республики, благодаря которым во многих семьях стало теплее. Сейчас акция продолжается.
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