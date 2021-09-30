Художник из Екатеринбурга переосмыслил герб Архангельска

Архангельская область >> Общество >> 30.09.2021

На деревянном доме в центре Архангельска можно увидеть «обновленный» герб региона с архангелом Михаилом, направляющим огнетушитель на черта. Это арт-объект екатеринбургского художника под псевдонимом И. Мозги.

Он приехал в Архангельск работать в рамках проекта поддержки современного искусства и был поражен деревянной архитектурой (ее плачевным состоянием). Художник создал «неофициальный» арт-объект — герб. Он разместили его на полусгоревшей деревяшке, рядом с переулком Водников.

Илью привлек масштаб деревянной застройки. Как художник с социальным контекстом, пройти мимо он не смог. Он надеется, что герб увидят люди, ответственные за состояние домов в городе.

В официальном гербе архангел с огненным мечом, щитом символизирует победу добра над злом. Художник предлагает «сложить меч», перестать бороться с метафорическим злом, а начать бороться с проблемами региона. Сейчас поступки властей не соответствуют идее герба.
Если власти обратят внимание на его работу, значит, проект нашел отклик и выполнил свою задачу.





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