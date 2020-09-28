Нарьян-Марский объединенный авиаотряд отметил 75-летие

Торжества по случаю юбилея Нарьян-Марского объединенного авиаотряда прошли в актовом зале предприятия в присутствии работников и ветеранов. Рабочий коллектив от лица главы НАО поздравил замгубернатора В. Соков.



Он поблагодарил экипажи летчиков, наземные службы, специалистов, ежедневно обеспечивающих стабильную работу авиаотряда.



За трудовые успехи и высокий профессионализм благодарственные письма от губернатора округа получили О. Белозеров — командир авиаэскадрильи вертолетов Ми-8, а также командиры Ми-8 — И. Чупров, О. Марков, В. Михеев, второй пилот Э. Хулапов, инспектор А. Захаров, инженер-механик ремонта механизмов и спецмашин С. Поташев.



Справка. В 1946 г. приказом Северного теруправления Гражданского воздушного флота организован 228-й Нарьян-Марский авиаотряд, базировавшийся в аэропорту столицы Ненецкого округа. Сейчас Нарьян-Марский объединенный авиаотряд является единственным авиаперевозчиком на территории региона по местным воздушным линиям, поэтому значение предприятия трудно переоценить.

