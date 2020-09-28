Нарьян-Марский объединенный авиаотряд отметил 75-летие

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 02.10.2021

Торжества по случаю юбилея Нарьян-Марского объединенного авиаотряда прошли в актовом зале предприятия в присутствии работников и ветеранов. Рабочий коллектив от лица главы НАО поздравил замгубернатора В. Соков.

Он поблагодарил экипажи летчиков, наземные службы, специалистов, ежедневно обеспечивающих стабильную работу авиаотряда.

За трудовые успехи и высокий профессионализм благодарственные письма от губернатора округа получили О. Белозеров — командир авиаэскадрильи вертолетов Ми-8, а также командиры Ми-8 — И. Чупров, О. Марков, В. Михеев, второй пилот Э. Хулапов, инспектор А. Захаров, инженер-механик ремонта механизмов и спецмашин С. Поташев.

Справка. В 1946 г. приказом Северного теруправления Гражданского воздушного флота организован 228-й Нарьян-Марский авиаотряд, базировавшийся в аэропорту столицы Ненецкого округа. Сейчас Нарьян-Марский объединенный авиаотряд является единственным авиаперевозчиком на территории региона по местным воздушным линиям, поэтому значение предприятия трудно переоценить.





Рекомендуем по теме:

Нарьян-Марский объединенный авиаотряд закупил новые самолеты ТВС-2МС

9 тыс. жителей НАО купили в 2018 г. авиабилеты по льготным ценам

Медики и авиаторы встретятся на конференции МАКС-217

Ю. Бездудный поздравил работников Нарьян-Марского АТП с юбилеем образования предприятия

Губернатор НАО А. Цыбульский вручил госнаграды Российской Федерации жителям региона

Новый самолёт ТВС-2МС начал курсировать в НАО


Шахматы на шаг ближе к Олимпиаде?

В Коми открыли экотропу на территории заказника "Параськины озера"

Горящие туры для гастро-путешествий: топ-5 стран, которые стоит «попробовать на вкус»

«Аквилон» сдает в эксплуатацию первый «умный» многоквартирный дом в Архангельске

В детский технопарк «Кванториум» можно записаться дома

В школах НАО откроют новые «Точки роста»

Оленеводы из Ненецкого округа повысят квалификацию в Финляндии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета