Реконструкция автовокзала в Петрозаводске затягивается

Республика Карелия >> Общество >> 05.10.2021

На еженедельной планерке в горадминистрации рассмотрели вопрос реконструкции автовокзала, который планировали ввести до конца года. Но уже сейчас ясно, что этого не произойдет.

Замминистра транспорта Карелии Ю. Мизинкова рассказала, что проблемы были на первом этапе - стадии строительства здания предрейсового осмотра автобусов. Его должны были возвести до конца прошлого года, но из-за пандемии коронавируса работы затянулись.

Сложности были с получением согласования, доставке материалов, работников из Московской области. Во время работ по обустройству фундамента установлена необходимость дополнительного проектирования, в частности, мероприятия по водоотведению.

По этой причине приняли решение запараллелить два этапа. Но было не понятно, как будет работать автовокзал. Сначала хотели организовать работу в здании предрейсовых осмотров, пока основное здание не будет готово. Но в результате обсуждения выбрали ж/д вокзал.

Такой организацией работы все были довольны. С марта поступило всего несколько жалоб по месту прибытия автобусов, так как люди просили прибытия автобусов туда, откуда они отправлялись, а это невозможно из-за загруженности пл. Гагарина.





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