Проблемы деревянного жилфонда в Поморье обсудили на круглом столе

В Общественной палате прошел круглый стол на тему содержания деревянного жилфонда в Поморье. В разговоре приняли участие представители управляющих организаций, власти, активисты-общественники.



Поводом для круглого стола стали массовые обращения архангельских УК, которые занимаются содержанием деревянных домов.

Основная масса деревянных домов построена в



50-х годах 20 в. Их нужно либо расселять, либо капитально ремонтировать, потому что люди, в них живущие, находятся в опасном положении.

Нормативные сроки использования домов вышли, поэтому повысилась аварийность. Для признания аварийным дома должно быть обращение в обладминистрацию от собственников. Инициировать это должна управляющая компания.



Выход из положения – ускорение программы переселения из аварийного жилья. Ремонтировать такие дома нельзя. Ежегодно вводится в эксплуатацию до 40 тыс. «квадратов» жилья для переселенцев.



УК должны предоставлять данные муниципалитетам на основании визуальных осмотров, так как у муниципалитетов нет столько специалистов, чтобы обойти все дома. Но УК молчат, а результат - сход домов со свай.

