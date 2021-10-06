Проблемы деревянного жилфонда в Поморье обсудили на круглом столе

Архангельская область >> Общество >> 06.10.2021

В Общественной палате прошел круглый стол на тему содержания деревянного жилфонда в Поморье. В разговоре приняли участие представители управляющих организаций, власти, активисты-общественники.

Поводом для круглого стола стали массовые обращения архангельских УК, которые занимаются содержанием деревянных домов.
Основная масса деревянных домов построена в

50-х годах 20 в. Их нужно либо расселять, либо капитально ремонтировать, потому что люди, в них живущие, находятся в опасном положении.
Нормативные сроки использования домов вышли, поэтому повысилась аварийность. Для признания аварийным дома должно быть обращение в обладминистрацию от собственников. Инициировать это должна управляющая компания.

Выход из положения – ускорение программы переселения из аварийного жилья. Ремонтировать такие дома нельзя. Ежегодно вводится в эксплуатацию до 40 тыс. «квадратов» жилья для переселенцев.

УК должны предоставлять данные муниципалитетам на основании визуальных осмотров, так как у муниципалитетов нет столько специалистов, чтобы обойти все дома. Но УК молчат, а результат - сход домов со свай.





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