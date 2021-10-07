Мурманский рыбный порт посетили воспитанники «Лапландии»

Мурманский рыбный морпорт выступил партнером образовательного проекта, который проводит цент допобразования «Лапландия».

«Полигон-PRO: день на производстве» ставит задачу популяризации профессий, повышение мотивации, заинтересованности школьников в работе по специальностям, очень нужным в Заполярье.



Воспитанники «Лапландии» - 12-17-летние подростки. Именно они и стали гостями рыбного порта в рамках экскурсии.



Тур начался со знакомства с возможностями предприятия. Глава учебного центра «Курс-Норд» Ю. Смелякова провела презентацию о рабочих специальностях на базе ММРП.



Затем подростки отправились в Южный грузовой район - основную производственную площадку. Ключевым пунктом программы стало посещение комплекса механизации.Ребята увидели работу электропогрузчика Jac, ричстакера Kalmar, сделали селфи на технике.



Изюминкой экскурсии была прогулка по причалам. Школьники увидели выгрузку рыбы с транспорта «Тавр», разведывательный корабль «Темрюк».



Пока рано говорить, что участники проекта выберут морскую профессию, но представление о градообразующем предприятий они получили, остались довольны.