В НАО стартовал отборочный этап VII Национального чемпионата «Абилимпикс-2021»

До 17 октября в Нарьян-Маре проходит этап VII Нацчемпионата по профмастерству среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс-2021». Принимают участие победители четвертого Регионального чемпионата, который проходил в округе в апреле.

Отбор проходит в очно-дистанционном формате и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.



Отбор в России проводится впервые, потому что интерес к чемпионату увеличивается, как и конкуренция. Регионы отбирают лучших представителей.



На отборе Ненецкий округ представляют 8 человек в разных компетенциях по 3-м категориям. Все они– победители Регионального чемпионата «Абилимпикс».



В категории «Школьники» представители округа участвуют в компетенциях «Парикмахерское искусство», «Вязание крючком», «Изобразительное искусство» и «Художественное вышивание», в «Студентах» – в компетенции «Обработка текста», в «Специалистах» – в «Обработке текста», «Предпринимательстве и «Вязание спицами».



Конкурсанты выполняют задания под наблюдением экспертов. Будет определен состав сборной округа на Национальный чемпионат, который пройдёт 16-18 ноября в Москве.



Напомним, что за право участвовать в этом чемпионате борются 2,5 тыс. участников из 85 регионов по 75 компетенциям.



