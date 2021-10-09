В Вологде прекратят работу еще несколько автобусных маршрутов

ПАТП №?1 сообщило прекратило перевозки по нескольким маршрутам. У предприятия нет свидетельства, без которого автобус не может выехать на линию. Действие этого свидетельства прекращено по маршрутам «Дальняя — Областная детская больница» №6, «Разина — Лукьяново» №8, «6 мкр — Екимцево» №12, «Евковская — парк» №15, «Рождественский» №?16, «Дальняя — ВПЗ», «Разина — Возрождения» №19, «Семенково — Возрождения» №22, «Архангельская — ВоГУ» №25, «Евковская — «Авиатор» №36, «Екимцево — Доронино» №42.

В департамент городского хозяйства горадминистрации Вологды поступило заявление директора ПАТП №1 о том, что перевозки по маршрутам будут прекращены с 21 декабря.



ПАТП №?1 - не МУП ПАТП-1. У фирм разные учредители, но один директор. Первая учреждена «Вологдагорводоканалом», вторая - горадминистрацией Вологды.



Активисты «Общественного транспорта Вологды» считают, что ПАТП №?1 могли отказать в свидетельстве по 2-м причинам — подготовка к новым тендерам на этих маршрутах и отказ от перевозок и передача их частникам.

