Губернатор А. Цыбульский дал положительную оценку работам по ремонту «тысячника» в Архангельске

Запланированные работы по переносу водовода-«тысячника» проведи в короткий срок, избежав полного отключения воды на длительный срок.

Работу сделали качественно, специалисты выполнили свою задачу слаженно. Удалось выполнить непростую операцию, избежав проблем.



Сделать это должны были еще 10 дней назад, но пришлось передвинуть выполнение работ. Удалось уложиться в несколько дней с минимальными последствиями и неудобствами для горожан.



Замглавы Архангельска Д. Лапин рассказал, что проблем с водоснабжением из-за переноса водовода-«тысячника» нет.

Возобновление водоснабжения выполнено досрочно. Благодаря технологическим решениям территории Архангельска не почувствовали отключения.



А. Цыбульский вручил благодарственные письма сотрудникам «РВК-Архангельск», работавшим на объекте, – начальнику цеха В. Харитонову, слесарю аварийно-восстановительных работ Д. Чертополохову. Губернатор поблагодарил их за высокий профессионализм, слаженную работу, за обеспечение необходимыми условиями при решении задачи.

