В Мурманске закупают новогодние подарки
Комитет по конкурентной политике МО объявил тендер на поставку новогодних подарков на 11,7 млн руб.
Заказчиком выступило "Управление по обеспечению деятельности правительства МО". Планируется закупить 3,9 тыс. подарков. В каждом будут: рюкзак, мешок для сменной обуви, монопод, пенал с канцелярскими принадлежностями, украшение на елку, набор для тех, кто хочет вырастить голубую ель, игра "Дженга", стакан с крышкой, набор сладостей.
Вещи будут брендированные. На рюкзаке будет надпись "На Севере - жить", на игре - "На Севере - играть", на моноподе - "На Севере - снимать".
Продукцию нужно поставить до 7 декабря. Новогодние подарки получат дети, отличившиеся в спорте, учебе, внеклассной деятельности, попавшие в тяжелую ситуацию.
Не ясно одно – другие дети подарки не заслужили и не получат их? Или им вручат урезанный вариант из одних сладостей?
Наполнение набора также вызывает вопросы. Вместо предметов, создающих праздничное новогоднее настроение, они получат школьные рюкзаки и предметы, которые уместно было бы подарить к 1 сентября!
В 2020 г. подарки обошлись в 11,5 млн руб. и в них тоже были совсем не новогодние подарки – глобус, фонарь, шарф, тренажер для рук. Разве об этом мечтают дети?
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