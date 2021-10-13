В Мурманске закупают новогодние подарки

Мурманская область >> Общество >> 13.10.2021

Комитет по конкурентной политике МО объявил тендер на поставку новогодних подарков на 11,7 млн руб.

Заказчиком выступило "Управление по обеспечению деятельности правительства МО". Планируется закупить 3,9 тыс. подарков. В каждом будут: рюкзак, мешок для сменной обуви, монопод, пенал с канцелярскими принадлежностями, украшение на елку, набор для тех, кто хочет вырастить голубую ель, игра "Дженга", стакан с крышкой, набор сладостей.

Вещи будут брендированные. На рюкзаке будет надпись "На Севере - жить", на игре - "На Севере - играть", на моноподе - "На Севере - снимать".

Продукцию нужно поставить до 7 декабря. Новогодние подарки получат дети, отличившиеся в спорте, учебе, внеклассной деятельности, попавшие в тяжелую ситуацию.

Не ясно одно – другие дети подарки не заслужили и не получат их? Или им вручат урезанный вариант из одних сладостей?

Наполнение набора также вызывает вопросы. Вместо предметов, создающих праздничное новогоднее настроение, они получат школьные рюкзаки и предметы, которые уместно было бы подарить к 1 сентября!

В 2020 г. подарки обошлись в 11,5 млн руб. и в них тоже были совсем не новогодние подарки – глобус, фонарь, шарф, тренажер для рук. Разве об этом мечтают дети?





Рекомендуем по теме:

Новогодние подарки от округа получат 7,5 тыс. детей

В НАО закупят новогодние детские подарки на 8,6 млн руб.

Рожденные в Карелии получат подарки почти за 3 тыс. руб.

Новогодние подарки Деда Мороза получат 7,6 тыс. детей НАО

В НАО начали раздавать новогодние подарки

Все первоклашки НАО получат 1 сентября подарки


Олонецкий молочный комбинат могут выселить

В Национальном музее Карелии состоится уникальная выставка

В Мурманске открыли экотропу на горе Горелая

В Петрозаводске планируют построить частный крематорий

В НАО возобновили работу детских игровых комнат

Жители НАО могут претендовать на премию «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

В национальном парке «Онежское поморье» создали новый туристический маршрут
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета