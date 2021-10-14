В НАО стартовал окружной конкурс «Доброволец Ненецкого автономного округа»
Ресурсный центр развития добровольчества объявил о приеме заявок на конкурс «Доброволец Ненецкого автономного округа». Заявления с документами принимаются до 27 ноября.
Участие могут принять организации, жители региона, участвовавшие в волонтерском движении, социально значимых проектах в 2020 г. Лучших определят в номинациях «Доброволец Ненецкого автономного округа» в категориях: 14–18, 18–25, 25+ лет, «Лучший? руководитель добровольческого объединения», «Лучшая добровольческая команда», «Лучший социально значимый проект».
Конкурс проводится 8 октября - декабря. Повторное участие допускается не раньше, чем через 3 года после победы.
Ежегодный конкурс проводится в знак благодарности за вклад в поддержку добровольчества НАО, демонстрации опыта добровольческих инициатив, общественного признания, инновации? в области социального волонтерства. Мероприятие реализуют в рамках госпрограммы «Реализация молодежной госполитики, патриотического воспитания в Ненецком автономном округе». Конкурс учредил Департаментом образования НАО.
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