Жителям Коми рассказали о главной задаче Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения началась в Коми вчера и закончится 14 ноября. Перепись ответит на 2 ключевых глобальных вопроса — какое сейчас количество людей проживает в стране, и какие это люди.
Благодаря переписи появятся данные о численности населения, и это важно для запуска любых социальных программ. Можно будет сформировать четкое представление о национальном составе граждан, уровне их образования, занятости, условиях жизни и источниках дохода.
Перепись в этом году — первая цифровая и последняя стандартная. Теперь анкеты можно заполнить несколькими способами: по телефону, на портале «Госуслуги», пойти на стационарный участок, если не хотите чтобы переписчик приходи домой, дождаться прихода переписчика на дом.
Перепись анонимная, поэтому разглашения личных данных не будет. Человек имеет право не предоставлять паспорт и подтверждение прописки, а также документы на право собственности переписчику. В анкете фиксируют информацию, которую захотел рассказать о себе респондент.
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