Жительница Карелии выиграла суд у АЗС

Завершился суд по ситуации с АЗС, чей владелец подал иск против женщины, пожаловавшейся на отвратительный бензин в соцсети «Вконтакте».



Она рассказала о качестве бензина на АЗС в Пряже и выиграла суд, который отклонил иск владельца заправки. Ответчица с юристом Е. Пальцевой доказали право свободного высказывания оценочных суждений в сети.



Иск о защите чести, деловой репутации в адрес автоледи отклонен. Как потребители услуг, люди не обязаны быть экспертами в области, в которой получили плохой опыт. О нем нужно смело рассказывать, чтобы другим не пришлось испытать горький опыт. Автоледт никому не рекомендует заправляться на сомнительной заправке. Ее машину заправили непонятной жижей, которая привела к поломке транспортного средства. Свое мнение женщина опубликовала на своей странице в соцсети, но на ее комментарий владелец АЗС обиделся и подал иском в суд, потребовав удалить пост, а с автоледи взыскать 51 тыс. руб. В результате он же «остался с носом», а дело получило огласку. Теперь все знают о некачественном бензине на его АЗС.

