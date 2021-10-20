Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию против коронавируса в НАО

В Ненецком округе введена вакцинация некоторых категорий граждан в обязательном порядке. Постановление подписал главный санврач по НАО Н. Кирхар.



В НАО сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Среднесуточная заболеваемость COVID-19 – 34 человека на 100 тыс. населения. С начала октября коэффициент распространения вируса сохраняется на уровне 1 и выше. Рост заболеваемости наблюдается на фоне высокой заболеваемости другими ОРВ. Еженедельно регистрируется 600 заболеваний в неделю.



Заболевших много среди работников торговли, общепита, образования, оказания услуг, у лиц, посещающих массовые мероприятия – спортивные, концертные, часто бывающие в торговых центрах и спортзалах.



В НАО низкий темп иммунизации населения. Закончили курс вакцинации 15836 человек, а для создания коллективного иммунитета нужно 25903 человека, то есть порядка 80%.



Теперь люди, работающих в потенциальных рассадниках вирусов, обязаны привиться, иначе не будут допущены к работе. Мера не самая популярная, но необходимая.

