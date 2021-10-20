Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию против коронавируса в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 20.10.2021

В Ненецком округе введена вакцинация некоторых категорий граждан в обязательном порядке. Постановление подписал главный санврач по НАО Н. Кирхар.

В НАО сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Среднесуточная заболеваемость COVID-19 – 34 человека на 100 тыс. населения. С начала октября коэффициент распространения вируса сохраняется на уровне 1 и выше. Рост заболеваемости наблюдается на фоне высокой заболеваемости другими ОРВ. Еженедельно регистрируется 600 заболеваний в неделю.

Заболевших много среди работников торговли, общепита, образования, оказания услуг, у лиц, посещающих массовые мероприятия – спортивные, концертные, часто бывающие в торговых центрах и спортзалах.

В НАО низкий темп иммунизации населения. Закончили курс вакцинации 15836 человек, а для создания коллективного иммунитета нужно 25903 человека, то есть порядка 80%.

Теперь люди, работающих в потенциальных рассадниках вирусов, обязаны привиться, иначе не будут допущены к работе. Мера не самая популярная, но необходимая.





Рекомендуем по теме:

Внеплановые каникулы снизили рост заболеваемости ОРВИ среди детей

В Коми зафиксировали 5 смертей от коронавируса

Заболеваемости ОРВИ в НАО достигла эпидемического порога

После вакцинации от коронавируса в Коми заболели 75 человек

В НАО за сутки зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%


Старшеклассники и студенты первых курсов из НАО пройдут начальную военную подготовку в Туле

В национальном парке «Онежское поморье» создали новый туристический маршрут

Котельную в мурманском микрорайоне Дровяное планируется перевести на топливо из отходов

Бесплатные места на Маргаритинской ярмарке получили 89 компаний и предпринимателей

Светлана Кательникова назначена главой Апатитов

Жители Вологды решили, что новый фонтан следует разместить у ЦУМа

Новый выпуск «Поле чудес» был посвящен 100-летию Республики Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета