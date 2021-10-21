Бокс-парк на набережной Ягорбы откроется в июне 2022 г.

Завезено 3 контейнера, всего будет 9. Между ними сделают площадку со стеклянным фасадом. Начнут строительство после согласования проекта.



Работу в помещениях проведут этой осенью и зимой, а наружную отделку перенесут на весну. Откроют бокс-парк в июне. Летом в городе появится новая точка притяжения.



Проект парка разработан студентами ЧГУ. В парке будет зона общепита, зона мастер-классов и тренингов, место для концертов и фотозоны. Вторая очередь — площадка на ул. Университетской, замыкающей пешеходный маршрут набережной.



Третий этап - выход к воде для причала лодок и яхт небольшого размера. У молодежи и семей с детьми будет где отдохнуть у воды, найти занятие по душе.



На набережной Череповца здание долго не использовали. Теперь здесь восстановили отопление, электроснабжение, водопровод. Работы продолжаются. У бизнеса есть интерес к этой территории. Бокс-парк будет узловым проектом этой территории. Набережная будет живой и интересной для разных групп населения. В бокс-парк инвестор вложит 30 млн руб.

