Бокс-парк на набережной Ягорбы откроется в июне 2022 г.

Вологодская область >> Общество >> 21.10.2021

Завезено 3 контейнера, всего будет 9. Между ними сделают площадку со стеклянным фасадом. Начнут строительство после согласования проекта.

Работу в помещениях проведут этой осенью и зимой, а наружную отделку перенесут на весну. Откроют бокс-парк в июне. Летом в городе появится новая точка притяжения.

Проект парка разработан студентами ЧГУ. В парке будет зона общепита, зона мастер-классов и тренингов, место для концертов и фотозоны. Вторая очередь — площадка на ул. Университетской, замыкающей пешеходный маршрут набережной.

Третий этап - выход к воде для причала лодок и яхт небольшого размера. У молодежи и семей с детьми будет где отдохнуть у воды, найти занятие по душе.

На набережной Череповца здание долго не использовали. Теперь здесь восстановили отопление, электроснабжение, водопровод. Работы продолжаются. У бизнеса есть интерес к этой территории. Бокс-парк будет узловым проектом этой территории. Набережная будет живой и интересной для разных групп населения. В бокс-парк инвестор вложит 30 млн руб.





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