Не всем череповчанам понравился портрет Гагарина на фасаде дома

В Череповце на фасаде пятиэтажки на ул. Гагарина написали портрет первого космонавта планеты Ю.Гагарина. Его фото поместил в соцсетях мэр В. Германов. Граффити — пример того, как проект можно воплотить в жизнь, если за дело берется увлеченный человек.



Это была идея городского совета, которую реализовал местный художники А. Булыгин, А. Есин при поддержке молодежного центра. Деньги были получены за счет областного и городского грантов и от компании «Северсталь».



В 2021 г. мир отметил 60-летие с момента полета человека в космос.



Но не все череповчане в восторге от исполнения рисунка. Идея замечательная, но портрет отдаленно похож на героя СССР, а рот вообще не похож. Претензии к художникам. Даже знаменитая улыбка Гагарина не передана. Но художники сказали, что они не стремились сделать копию с фото Гагарина.



Но больше всего людям не нравятся "пластилиновые" зубы космонавта и полное отсутствие знания анатомии человеческого лица. Это большой недочет и даже ошибка исполнителей, который надо исправлять.

