С 2022 г. в Коми начнут бесплатно ремонтировать жилье детей войны

Республика Коми >> Общество >> 22.10.2021

Глава Коми В. Уйба отдал ряд поручений с целью поддержать свидетелей и участников ВОв. В регионе 2867 участников войны, из которых 2701 труженик тыла, 31 блокадник Ленинграда, 402 члена семей погибших участников войны и 166 узников концлагерей, а участников войны всего 67. Уйба считает, что каждый должен быть под особым вниманием глав муниципалитетов.

Каждый день главы должны начинать с ветеранов, так как они являются носителями исторической памяти. Задача властей – наполнить жизнь ветеранов вниманием.

Уйба распорядился увеличить денежные выплаты ко 9 мая с 1 до 3 тыс. руб. и сделать ежегодными. С 2022 г. соцобслуживание узников, тружеников тыла, блокадников станет бесплатным, о чем просили ветераны Троцко-Печорского района.

Оздоровление ветеранов организуют в санатории "Колос".

Ремонтная кампания квартир ветеранов продолжается. Республика выполнила поручение президента, выделила дополнительные деньги. Прошло обследование квартир, домов, оказалось, что в ремонте нуждаются 1 тыс. объектов. В 2022 г. глава поручил предусмотреть средства на ремонт жилья детей войны.





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