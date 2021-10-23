Минтранс снова пересмотрел сроки реконструкции автовокзала Петрозаводска

В Петрозаводске никак не могут закончить реконструкцию автовокзала. Срок сдачи переносили уже много раз, и последний на конец первого квартала 2022 г. Сейчас стало понятно, что и к этому сроку подрядчик ничего не успевает.



Сложности связаны с реконструкцией основного здания. Планировался ряд несущих конструкций оставить, но когда демонтировали обшивку, стало понятно, что сохранить все конструкции не удастся. Потребовалось укрепление стен, фундамента, замена несущих конструкций, что удлинило выполнение работ. Пришлось допроектировать. Завершение реконструкции намечено на второй квартал 2022 г.



Но еще пару недель назад на совещании в горадминистрации назывался совсем другой срок.



Существовавшее отставание было 4 месяца. Учитывая это можно предположить, что раньше 2-го квартала автовокзал не сдадут, вероятнее всего, это случится еще позже.



Напомним, что согласно техническому заданию, объект в реконструированном виде должны были сдать до конца текущего года, но этому не суждено сбыться.

