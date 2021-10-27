5 муниципалитетов НАО победили в конкурсе по инициативному бюджетированию

В Департаменте внутренней политики подвели итог конкурса по поддержке местной инициативы. Финансирование выделят на 7 проектов. Работа по благоустройству на деньги окружной субсидии пройдет в п. Искателей, Красном, Шойне, Хорей-Вере, Каратайке. Между муниципалитетами распределили 5,8 млн руб. Это 2-й конкурс по инициативному бюджетированию в текущем году.



В Искателей благоустроят общественные территории детсада «Гнездышко», между Центральной поликлиникой и торговым центром «Хороший».



В Шойне построят деревянные тротуары, в Красном - травмобезопасное покрытие на игровой площадке, обустроят территорию, в Хорей-Вере установят сцену для культурно-массовых мероприятий, а в Каратайке - сделают места для накопления ТКО.



На второй конкурс поступило 13 заявок. Муниципалитеты могли предложить не больше 3-х проектов, на один населенный пункт в составе поселения — до 2-х проектов. Горадминистрация Нарьян-Мара могла направить не больше 4-х проектов.



Каждый проект может претендовать на 1 млн руб. Финансирование составляет до 89% из окружного бюджета, 10% - из бюджета муниципалитета, 1% - от граждан.