Новый жилой квартал с инфраструктурой появится в Архангельске до 2029 г.

Архангельская область >> Общество >> 31.10.2021

Глава Архангельска Д. Морев и руководитель ГК «СМК» С. Махов подписали инвестиционный контракт, который предусматривает строительство 10 многоквартирных домов площадью 100 тыс. «квадратов» на Майской горке в районе ул. Ленина.

Инвестор за свой счет построит детский сад, ФОК с бассейном. Это компенсация для предоставление земельного участка.

Инвестор – «Интер-ТЕП» с опытом девелоперской деятельности свыше 10 лет. Инвестпроект «Квартал 152» пердполагает вложение 5,6 млрд руб.
Морев отметил, что для города произошло знаковое событие. Раньше была только точечная застройка, теперь будет большой квартал. Жителей обеспечат социальной инфраструктурой.

Речь идет о новых территориях рядом со спальным районом Архангельска. Помимо зданий, нужно проложить к ним дороги, а это трудновыполнимая задача для бюджета.

Федеральное правительство разрешило выделение региону инфраструктурных кредитов. Более 2 млрд руб. вложат в продление Московского пр. до ул. Энтузиастов, от ул. Энтузиастов до ул. Ленина, в реконструкцию ул. Ленина.





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