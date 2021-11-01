В Мурманске назревает скандал из-за новых умных домофонов

В Мурманске на многие подъезды установили новые «умные домофоны». Их установщик "Техносервис Плюс" без согласия жителей, без их участия решил демонтировать старые, установить новые, а платить за это должны люди. Некоторые подъезды справляются с самовольной установкой сбором подписей об отказе установки.



Те же, кто начал пользоваться новинкой постоянно сталкиваются с «глюками» оборудования. Уже зафиксировано несколько случаев, когда жители не выйти, не зайти в подъезд не могли - домофон их не пускал. Зачем нужно такое оборудование? Сервисный центр по выходным не работает и на звонки не отвечает. Что остается? Повреждать проводку, чтобы выйти из дома, а после этого «умный домофон» перестает работать.



Возникает вопрос – зачем нужны такие «умные домофоны», которые ломаются каждый день? В них от умного только название! Зачем заключать договор с обслуживающей организацией, которая не работает в выходные? Или в выходные люди из дома не выходят и домофоном не пользуются?

