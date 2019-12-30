26 тыс. жителей НАО приняли участие во Всероссийской переписи населения

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 02.11.2021

В РФ продолжается перепись населения 14 ноября. Жители НАО пользуются самым удобным способом участия – заполнением переписных листов на сайте Госуслуги.

В НАО переписались 26 тыс. человек, а 6,8 тыс. человек заполнили листы на Госуслугах. Здесь процесс занимает 15 минут. Часть данных загружается из личного кабинета. Заполнить листы можно на всю семью. Когда придет переписчик, не нужно заполнять переписные листы, а показать QR-код. Переписчик его отсканирует и уйдет.

Показать QR-код можно на стационарных переписных участках. Переписные участки в Нарьян-Маре, п. Искателей открыты и сейчас, в нерабочие дни.

2 и 3 ноября работают МФЦ на ул. Ленина, 27В в Нарьян-Маре, п. Искателей на ул. Губкина, 3Б. 4 - 7 ноября участки открыты в МФЦ с 10.00 до 14.00.

Целью переписи является сбор наиболее полной актуальной информации о населении, определение его структуры, этнических групп, выяснение численности малых народов. Она поступает в Росстат, а государство учитывает сведения при разработке соцпрограмм, планировании бюджета.





Рекомендуем по теме:

Жителям Коми рассказали о главной задаче Всероссийской переписи населения

400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

Новый год в центре Нарьян-Мара встретили 1,5 тыс. человек

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах

В Нарьян-Маре проходит бесплатная вакцинация собак и кошек

У жителей НАО появилась возможность через приложение оценить качество дорог


В Вологодской области запретили ловлю сига и раков

В Коми местной продукции станет больше

В Усинске открылся первый экоцентр

4 спортзала открылись в петрозаводском универмаге на месте торговых площадей

В НАО начался прием заявлений на включение в перечень физкультурно-спортивных организаций

Хищники разгуливают по улицам городов и поселков Карелии

Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета