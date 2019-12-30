26 тыс. жителей НАО приняли участие во Всероссийской переписи населения

В РФ продолжается перепись населения 14 ноября. Жители НАО пользуются самым удобным способом участия – заполнением переписных листов на сайте Госуслуги.



В НАО переписались 26 тыс. человек, а 6,8 тыс. человек заполнили листы на Госуслугах. Здесь процесс занимает 15 минут. Часть данных загружается из личного кабинета. Заполнить листы можно на всю семью. Когда придет переписчик, не нужно заполнять переписные листы, а показать QR-код. Переписчик его отсканирует и уйдет.



Показать QR-код можно на стационарных переписных участках. Переписные участки в Нарьян-Маре, п. Искателей открыты и сейчас, в нерабочие дни.



2 и 3 ноября работают МФЦ на ул. Ленина, 27В в Нарьян-Маре, п. Искателей на ул. Губкина, 3Б. 4 - 7 ноября участки открыты в МФЦ с 10.00 до 14.00.



Целью переписи является сбор наиболее полной актуальной информации о населении, определение его структуры, этнических групп, выяснение численности малых народов. Она поступает в Росстат, а государство учитывает сведения при разработке соцпрограмм, планировании бюджета.

