Новый вид общественного транспорта появится на улицах Череповца в 2023 г.

Вологодская область >> Общество >> 03.11.2021

Мэрия Череповца планирует купить 28 электробусов по нацпроекту «Экология». Этот вид общественного транспорта появится в 2023 г. Администрация хочет купить пока только 28 электробусов, а для их зарядки установить 12 станций.

Глава отдела транспорта И. Фасонов рассказал, что мэрия планирует купить автобусы белорусского производства: 20 для междугородних перевозок и 130 машин для городских. Обновление парка проходит в рамках нацпроекта «Экология». Автобусы будут марки МАЗ-303.

Напомним, что в городе запустили единое расписание, перешли на оплату через валидаторы и оборудовали остановочные павильоны электронными табло. Теперь на очереди самые масштабные преобразования – замена автобусов. Новые модели должны быть комфортными для пассажиров, издавать меньше шума при передвижении, иметь просторные салоны и низкопольные выходы. Также должны быть места для пассажиров с колясками. Но главная цель обновлений – улучшение экологии города, который в этом очень нуждается.





Рекомендуем по теме:

Череповец может обновить трамвайный и автобусный парки

Новые ремонтно-покрасочные боксы для общественного транспорта появились в Мурманске

Череповец вошел в Топ-10 городов с лучшим общественным транспортом

В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

В 2018 г в межмуниципальных автобусах Поморья внедрят безналичную оплату проезда

Низкопольные автобусы появятся в Архангельске


В Коми местной продукции станет больше

В Усинске открылся первый экоцентр

4 спортзала открылись в петрозаводском универмаге на месте торговых площадей

В НАО начался прием заявлений на включение в перечень физкультурно-спортивных организаций

Хищники разгуливают по улицам городов и поселков Карелии

Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске

Что будет с малым бизнесом на Севере после новых ограничений
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета