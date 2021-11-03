Новый вид общественного транспорта появится на улицах Череповца в 2023 г.

Мэрия Череповца планирует купить 28 электробусов по нацпроекту «Экология». Этот вид общественного транспорта появится в 2023 г. Администрация хочет купить пока только 28 электробусов, а для их зарядки установить 12 станций.



Глава отдела транспорта И. Фасонов рассказал, что мэрия планирует купить автобусы белорусского производства: 20 для междугородних перевозок и 130 машин для городских. Обновление парка проходит в рамках нацпроекта «Экология». Автобусы будут марки МАЗ-303.



Напомним, что в городе запустили единое расписание, перешли на оплату через валидаторы и оборудовали остановочные павильоны электронными табло. Теперь на очереди самые масштабные преобразования – замена автобусов. Новые модели должны быть комфортными для пассажиров, издавать меньше шума при передвижении, иметь просторные салоны и низкопольные выходы. Также должны быть места для пассажиров с колясками. Но главная цель обновлений – улучшение экологии города, который в этом очень нуждается.

