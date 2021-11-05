Увлекательный квест пройдет в музее «Кижи» в «Ночь искусств»

Музей организует мероприятие для взрослых и детей. На на пл. Кирова в Петрозаводске пройдет квест «Шедевральное путешествие» в рамках выставки «Возрожденный шедевр России». Это мероприятие посвящено реставрации церкви Преображения на о. Кижи.



Участники квеста в игровой форме познакомятся с выставкой. Они разгадают ребусы, загадки и сложат пазл, а также сыграют в дженгу и выучат названия архитектурных понятий деревянного зодчества. Из бревен им предстоит сделать своими руками мини-амбар. Это поможет больше узнать о старинных промыслах, о том, чем богаты и интересны Кижи для туристов.



Напомним, что туристы могут посещать остров Кижи даже сейчас, когда навигация закончилась. Сделать это можно по суше через д. Оятевщина. В Кижах находятся уникальные деревянные строения, можно посетить музейные экспозиции, но только с соблюдением эпиднорм.

Музей в Кижах каждый год принимает участие в акции «Ночь искусств», правда в последнее время в ограниченном формате из-за эпидемии ковида.



