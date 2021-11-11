Юных жителей НАО приглашают к участию в конкурсе рисунка «Моя семья и новогодняя сказка»

Фонд А. Первозванного объявил Международный конкурс рисунка «Моя семья и новогодняя сказка!» для детей 6-16 лет. Он посвящен Новому году, Рождеству. Заявки принимают до 5 декабря.



Участники должны нарисовать самый любимый и долгожданный праздник. На рисунке может быть елка, семейный ужин, хороводы вокруг елки, фейерверки, подарки, что-то связанное с празднованием в кругу семьи.



Автор интересного рисунка получит Гран-при, ценный подарок от организаторов. Победителей выберут в 3-х категориях. Их ждут подарки, дипломы 1,2,3 степеней. Все участники получат сертификаты.



Принимаются рисунки карандашами, фломастерами, красками на любой бумаге или с использованием компьютерной графики. Рисунок должен быть горизонтальным на листе А4.



До 5 декабря необходимо заполнить заявку, прикрепить цифровую фотографию своей работы в jpeg/png. Можно оформлять заявку на нескольких участников, заполняя индивидуальные данные художников.



Размер превью для изображения - до 1200?900 px, разрешение - до 72 dpi.

