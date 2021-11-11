Юных жителей НАО приглашают к участию в конкурсе рисунка «Моя семья и новогодняя сказка»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 12.11.2021

Фонд А. Первозванного объявил Международный конкурс рисунка «Моя семья и новогодняя сказка!» для детей 6-16 лет. Он посвящен Новому году, Рождеству. Заявки принимают до 5 декабря.

Участники должны нарисовать самый любимый и долгожданный праздник. На рисунке может быть елка, семейный ужин, хороводы вокруг елки, фейерверки, подарки, что-то связанное с празднованием в кругу семьи.

Автор интересного рисунка получит Гран-при, ценный подарок от организаторов. Победителей выберут в 3-х категориях. Их ждут подарки, дипломы 1,2,3 степеней. Все участники получат сертификаты.

Принимаются рисунки карандашами, фломастерами, красками на любой бумаге или с использованием компьютерной графики. Рисунок должен быть горизонтальным на листе А4.

До 5 декабря необходимо заполнить заявку, прикрепить цифровую фотографию своей работы в jpeg/png. Можно оформлять заявку на нескольких участников, заполняя индивидуальные данные художников.

Размер превью для изображения - до 1200?900 px, разрешение - до 72 dpi.





Рекомендуем по теме:

Новогодние подарки от округа получат 7,5 тыс. детей

В НАО завершается прием заявок на участие в конкурсе "Семья года"

В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

Мончегорск украсят граффити и рисунками

В Карелии выбирали лучшую елку из мусора

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре


4 района Вологодской области получат автоклубы

Известный в Петрозаводске ресторатор высказался о новых ограничениях в Карелии

Жительница Карелии выиграла суд у АЗС

На побережье в Северодвинске выбросило российский «Бериллий»

В Емецке открылся новый турмаршрут

Жителям Коми рассказали о главной задаче Всероссийской переписи населения

Ю. Башмет откроет в Мурманске образовательный центр
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета