В Череповце к Новому году украсят 12 территорий

Вологодская область >> Общество >> 13.11.2021

В 2021 г. праздничное оформление города появится на площадях Химиков, Молодежи, Металлургов, у ДК «Строитель», Ледового дворца, ТЦ «Окей», центра «Северный», на Новых Углах, в привокзальном сквере, Макаринской роще, парке 200-летия, у церкви Афанасия и Феодосия, на ул. Сталеваров, Советском пр.

В украшение внесены новые идеи. Например, на пл. Молодежи, Металлургов установят светодиодные лилии, горки с подсветкой. В сквере у вокзала поставят светодиодный фонтан, горки. У Ледового дворца установят арт-объект „Хоккеисты“, инсталляцию шайбы с клюшкой. Арт-объект „Подарок“ установят в парке 200-летия, на пл. Химиков — светодиодную арку, арт-объект в виде молекулы.

На Советском пр. деревья украсит гирляндой «Клип-лайт». Увеличат кратно число деревянных горок для малышей и деток постарше. Многие будут со светодиодной подсветкой.

Но это все новинки к Новому году. Часть их мэр решил оставить в секрете, чтобы были сюрпризы.

В 2020 г. в Череповце украшали 6 территорий, а этом - 12.





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