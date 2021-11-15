В. Любарский извинился перед водителем, который сбил его во время пробежки

Мэр Петрозаводска В. Любарский извинился перед водителем, сбившем его во время пробежки в районе Онежской набережной.



Мэр повредил машину. Он хотел компенсировать траты на ремонт, но хозяин машины сказал, что сам справится.



Любарский планирует отрабатывать помещение с применением подмышечно-ножных опор, а горожане посоветовали, какие костыли лучше использовать и даже где их взять бесплатно во временное пользование. Но Любарский решил, что возьмет костыли у министра строительства, который тоже ими пользовался.



ДТП с мэром Петрозаводска произошло 12 ноября 2021 г. вечером. В. Любарский бегал по проезжей части у Онежской набережной, а 25-летний водитель Nissan Almerа его сбил. Этот инцидент попал в объективы камер наблюдения. Пострадавшего госпитализировали с переломом в БСМП. Но несмотря на ситуацию, мэр отнесся к положению с юмором, так как считает себя виноватым в случившемся. Именно поэтому он решил лично принести извинения водителю машины, под которую попал по неосторожности, позвонив ему.