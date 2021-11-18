В НАО ввели первый этап I участка дороги Нарьян-Мар – Усинск

Дорогу Нарьян-Мар – Усинск строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На первом участке введены первый, второй этапы, а третий введут до конца текущего года. Протяженность участка 23,3 км. На такую длину в 2022 г. можно будет уменьшить зимник.





Сейчас ведется поэтапное строительство участков автодороги Нарьян-Мар – Усинск, идет подготовка и к строительству нулевого участка и моста через р. Шапкина. Дорога идет по тундре, в трудной местности с реками и озерами, поэтому возведение искусственных сооружений входит в программу. Подрядчик на строительстве «Техносфера». Он занимается всеми участками дороги.



Протяженность пока недостроенного участка составляет 39,2 км. Дорогу введут в эксплуатацию в 2023 г. Дорога соединит Ненецкий округ с Коми. В регионах нет постоянного транспортного сообщения. Строительство трассы на 200 км началось в 1985 г. 50,5 км достраивают с 2019 г. с привлечением федерального бюджета. Дорога соединит регион с большой землей. Теперь затяжная стройка подходит к концу.

