В сквере на ул. Беляева в Череповце вместо космической капсулы установили земной шар

Вологодская область >> Общество >> 19.11.2021

В сквере «Галактика» решили установить новый арт-объект, на этот раз кованый и в виде планеты Земля и пролетающей ракеты. На верхушке шара есть миниатюрный Октябрьский мост.

Объект весит почти 200 кг, высота — 2 м.

Депутат облсобрания Л. Царева рассказала, что сначала хотели в сквере установить капсулу космического корабля. Из-за вандализма «Роскосмос» не захотел передавать ценный экспонат для установки на улице. Пришлось искать замену. Арт-объект установили на грант мэрии, деньги благотворителей.

Изначально он хранился в «Электротрансе», чьи сотрудники помогли с перевозкой. Представители «Теплоэнергии» занимались установкой.
В июне в сквере поставили 6 стендов о космосе, а информация на них используется на экскурсиях для детей. Здесь проводят познавательные занятия для расширения знаний детей о космосе, известных космонавтах. Приходят дети всех возрастов.

В сквере «Галактика» в 2021 г. сделали дорожки, установили скамейки, урны, освещение. На ул. Беляева, 51 нарисовали портрет космонавта П. Беляева.





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