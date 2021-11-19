В сквере на ул. Беляева в Череповце вместо космической капсулы установили земной шар
В сквере «Галактика» решили установить новый арт-объект, на этот раз кованый и в виде планеты Земля и пролетающей ракеты. На верхушке шара есть миниатюрный Октябрьский мост.
Объект весит почти 200 кг, высота — 2 м.
Депутат облсобрания Л. Царева рассказала, что сначала хотели в сквере установить капсулу космического корабля. Из-за вандализма «Роскосмос» не захотел передавать ценный экспонат для установки на улице. Пришлось искать замену. Арт-объект установили на грант мэрии, деньги благотворителей.
Изначально он хранился в «Электротрансе», чьи сотрудники помогли с перевозкой. Представители «Теплоэнергии» занимались установкой.
В июне в сквере поставили 6 стендов о космосе, а информация на них используется на экскурсиях для детей. Здесь проводят познавательные занятия для расширения знаний детей о космосе, известных космонавтах. Приходят дети всех возрастов.
В сквере «Галактика» в 2021 г. сделали дорожки, установили скамейки, урны, освещение. На ул. Беляева, 51 нарисовали портрет космонавта П. Беляева.
Рекомендуем по теме:
Врачи окружной стоматологической поликлиники возобновили выезды в села
Проблему разрушения дорог в Коми смогут решить речные терминалы
Самым старым каменным зданием в Мурманске владеют военные
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию против коронавируса в НАО
Законопроект о развитии сельского туризма депутаты Облдумы МО рассмотрели в окончательной редакции
Не всем череповчанам понравился портрет Гагарина на фасаде дома
Дополнительные 300 коек для пациентов с ковидом могут появиться в Череповце