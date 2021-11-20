Мэрия Сыктывкара пополнит парк коммунальной техники эжвинского «Жилкомхоза»

Республика Коми >> Общество >> 20.11.2021

Мэрия города объявила тендер на закупку коммунальной техники для «Жилкомхоза» Эжвы. Есть ли там такая техника на данный момент, неизвестно.

Нужен поставщик комбинированной дорожной машины КАМАЗ-43253 или похожей с грузоподъемностью от 7,2 тонн. Она должна быть укомплектована плужным передним снегоочистителем, поливомойкой, распределителем противогололедных твердых материалов. Эти опции дадут возможность использовать технику круглый год: очищать улицы от смета, снега, песка, раскидывать пескосоляную смесь.
Максимальная сумма контракта — 5,64 млн руб.

Удивляет тот факт, что за покупку такой нужно техники взялись только сейчас, когда уже во всю нужно ею пользоваться. Но, к сожалению, от этой действительности никуда не деться – зима каждый раз приходит неожиданно, и власти региона каждый раз оказываются к ней не готовы. Этот раз не исключение. Ответ каждый год также одинаковый – отсутствие своевременного финансирования, на которое можно списать любые просчеты.





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