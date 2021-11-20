Мэрия Сыктывкара пополнит парк коммунальной техники эжвинского «Жилкомхоза»
Мэрия города объявила тендер на закупку коммунальной техники для «Жилкомхоза» Эжвы. Есть ли там такая техника на данный момент, неизвестно.
Нужен поставщик комбинированной дорожной машины КАМАЗ-43253 или похожей с грузоподъемностью от 7,2 тонн. Она должна быть укомплектована плужным передним снегоочистителем, поливомойкой, распределителем противогололедных твердых материалов. Эти опции дадут возможность использовать технику круглый год: очищать улицы от смета, снега, песка, раскидывать пескосоляную смесь.
Максимальная сумма контракта — 5,64 млн руб.
Удивляет тот факт, что за покупку такой нужно техники взялись только сейчас, когда уже во всю нужно ею пользоваться. Но, к сожалению, от этой действительности никуда не деться – зима каждый раз приходит неожиданно, и власти региона каждый раз оказываются к ней не готовы. Этот раз не исключение. Ответ каждый год также одинаковый – отсутствие своевременного финансирования, на которое можно списать любые просчеты.
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