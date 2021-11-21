Г. Сараев: «Права детей в Карелии не нарушаются, но они не всегда могут быть реализованы»

Вчера мир отметил День защиты прав детей, служба детского омбудсмена Карелии - 10-летие. В 2011 г. в республике ввели госдолжность - детский правозащитник. Сейчас этот пост занимает Г. Сараева.



Он рассказал, что получил несколько тысяч обращений. Права детей не нарушаются, но и не всегда могут быть реализованы. Нет мест в детсадах, нет логопедов, медиков, психологов, наркологов. Невозможно эти вопросы решить сразу.



Задача властей — организовать необходимые процессы для полной реализации права ребенка.



При детском правозащитнике есть служба кризисной помощи, в которую могут обратиться родители, психологи, дети, учителя.



Детей чаще приходиться защищать от родителей и государства, но как защитить от интернета? Нет закона, который регулирует организацию соцсетей. В этом плане дети не защищены.



В Карелии снижается количество детей в центрах сирот. 70% обращений в службу находят решения, за что нужно быть благодарными общественным организациям, экспертному совету, А. Парфенчикову за грантовую поддержку Фонда главы Карелии, органы власти.