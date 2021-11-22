Фестиваль костюма Русского Севера собрал в Архангельске 150 дизайнеров

Архангельская область >> Общество >> 22.11.2021

Пятый межрегиональный "Костюм Русского Севера" объединил в Архангельске 150 участников. Худрук Дома народного творчества Л. Макарова, рассказала, что дизайнеры представили традиционные северные костюмы авторских коллекций.

Участниками были модельеры, дизайнеры, творческие коллективы, многие из которых приехали в Архангельск впервые. Вчера начались показы. Коллекции новые, дизайнеры представили традиционные костюмы, авторские наряды по их мотивам.

В конкурсной программе участвуют представители 5 регионов: Архангельской, Московской и Ленинградской областей, Коми и Санкт-Петербурга.

Цель проекта - сохранение северного костюма, технологий шитья, воссоздание национальных образов. Впервые фестиваль вошел в масштабный проект "Гармоничная Россия" и завершает цикл мероприятий проекта как фестиваль нацкультуры.

Участники представляют коллекции в 4-х номинациях: традиционный, сценический, современный авторский костюм, аксессуары для костюма.

Жюри возглавляет завсектором поступлений Эрмитажа, кандидат искусствоведения М. Блюмин, завотделом Российского этнографического музея Н. Калашникова, доцент Санкт-Петербургской художественно-промышленной госакадемии им. А. Штиглица О. Калашникова, сотрудник музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Л. Кислуха и др.





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