В НАО с рабочим визитом прибыли главы Минстроя России и Росавтодора

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 24.11.2021

Двухдневный визит министра ЖКХ и строительства РФ И. Файзуллина и главы Федерального дорожного агентства Р. Новикова включает посещение значимых объектов Нарьян-Мара, совещание по реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», осмотр трассы Нарьян-Мар – Усинск.

Делегация побывала в школе №3, осмотрела детсад «Ромашка». Эти объекты находятся в пос. Авиаторов. Здания возведены по подпрограмме стимулирования программ развития жилстроительства федеральной программы «Жилище».

Гости побывали на смотровой площадке, пространство которой благоустроили за счет экономии тендеров по благоустройству.

Вторую часть поездки посвятили жилью - побывали в аварийном доме на ул. Южной, который расселят в 2022 г., в новостройке на ул. Октябрьской. Переселение находится на контроле властей НАО. В нем есть положительная динамика. В 2019 г. переселено 60 семей, в 2020 г. - 105, в этом - 130.

Вчера министры провели совещание, обсудили реализацию в округе нацпроектов «Жилье, городская среда», «Безопасные качественные дороги».





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