В Нарьян-Маре после реконструкции открылась дорога по ул. Ленина

Реконструкция участка от ул. Рыбников до ул. 60 лет СССР прошла в рамках проекта «Региональная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Заключение о соответствии дороги выдано 16 ноября, 17 ноября – разрешен ввод в эксплуатацию. Дорога уже открыта для движения транспорта. С декабря на ней запустят общественный транспорт, который пойдёт по старой схеме с остановкой в Кармановке на ул. Ленина. Это поручение на прошлой неделе дал глава НАО.



До реконструкции отрезок дороги имел 2 полосы, необустроенные парковки, съезды, а заездные карманы остановок не соответствовали требованиям. После реконструкции на дороге 2 полосы в направлении от «Кооператора» до ул. Рыбников и одна от «Кооператора» в направлении ул. 60 лет СССР. Автобусные остановки сделаны в едином стиле, устроены тротуары, заменено наружное освещение.



Подрядчик сделал устройство инженерных сетей, ливневки, проезжей части, объектов освещения, тротуаров, остановок общественного транспорта, светофоров. Стоимость контракта - 188,7 млн руб., 24,5 млн руб. из которых – деньги федерального бюджета.

