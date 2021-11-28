В столице Карелии установили первую елку

Республика Карелия >> Общество >> 28.11.2021

К Новому году в Петрозаводске будет всего 2 живые, а также 13 искусственных елок.

Первую уже установили на перекрестке ул. Сыктывкарской и ул. Попова в сквере «Каскад».

Со следующей недели начнется украшение других районов. Консоли уже монтируют на пл. Гагарина. Их будет 900 штук. В текущем году на улицы Петрозаводска вернут полюбившиеся фотозоны со световыми фигурами. Их будет 70 штук. Привокзальную площадь декорируют цифрами 2022. Украшение к Новому году завершится к 15 декабря.

Напомним, что в городе проводится конкурс авторских елочных игрушек, а мэр лично повесит игрушку-победителя в номинации на приз мэра.
Многие жители объединились для украшения домов, дворов, подъездов. Хорошо, когда к созданию новогоднего настроения присоединяются все, в том числе бизнес, украшая свои витрины, входные группы. Только от самих горожан зависит, насколько атмосфера в Петрозаводске будет новогодней и сказочной, поэтому мэр В. Любарский призвал всех сделать свой вклад в украшение города.





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