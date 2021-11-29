В Поморье сдан последний региональный объект дорожного нацпроекта 2021 г.

В Верхнетоемском округе ввели сложный и капиталоемкий объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Цена капремонта дороги Усть-Вага – Ядриха на отрезке 73 – 87 км - 717 млн руб.



Стартовали работы в феврале и завершены в срок. В асфальтобетон перевели самый проблемный 14-километровый участок. Теперь на дороге есть необходимая инфраструктура безопасности, 18 водопропускных труб заменены.



Это 2-й участок дороги, который перевели в асфальтобетон за 2 года. Но на дороге еще есть отрезки гравия. Зимой были сложности с реализацией проекта ремонта, и связаны они со спецификой трассы. Была задействована самая крупная дорожная машина в Архангельской области: бульдозер на 60 тонн, использующийся при вскрытии дорожного полотна. Поскольку дорога соединяет Архангельск с Котласом, южными районами, характеризуется интенсивным трафиком, работы шли на виду у всех и под контролем специалистов Архангельскавтодора, Минтранса, правительства региона. На каждом этапе осуществлялся контроль.



В 2022 г. завершат перевод в асфальтобетон гравийного перегона дороги в Верхнетоемском округе - 15 км.

