В Поморье сдан последний региональный объект дорожного нацпроекта 2021 г.

Архангельская область >> Общество >> 29.11.2021

В Верхнетоемском округе ввели сложный и капиталоемкий объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Цена капремонта дороги Усть-Вага – Ядриха на отрезке 73 – 87 км - 717 млн руб.

Стартовали работы в феврале и завершены в срок. В асфальтобетон перевели самый проблемный 14-километровый участок. Теперь на дороге есть необходимая инфраструктура безопасности, 18 водопропускных труб заменены.

Это 2-й участок дороги, который перевели в асфальтобетон за 2 года. Но на дороге еще есть отрезки гравия. Зимой были сложности с реализацией проекта ремонта, и связаны они со спецификой трассы. Была задействована самая крупная дорожная машина в Архангельской области: бульдозер на 60 тонн, использующийся при вскрытии дорожного полотна. Поскольку дорога соединяет Архангельск с Котласом, южными районами, характеризуется интенсивным трафиком, работы шли на виду у всех и под контролем специалистов Архангельскавтодора, Минтранса, правительства региона. На каждом этапе осуществлялся контроль.

В 2022 г. завершат перевод в асфальтобетон гравийного перегона дороги в Верхнетоемском округе - 15 км.





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