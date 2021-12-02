Населенные пункты севера Карелии свяжут между собой рельсовыми автобусами

Парламент республики одобрил поправку в закон о бюджете, внесенную главой региона Артуром Парфенчиковым. Он предложил распределить дополнительное финансирование из федеральной казны на 1,4 млрд рублей, из которых 44 млн рублей направят на организацию дополнительных пассажирских маршрутов.



В следующем году дизель-поезда (рельсовые автобусы) «Орлан» будут обслуживать маршруты Лоухи-Пяозеро, Костомукша-Кочкома-Беломорск и Лендеры-Суккозеро-Костомукша. Вопрос об организации движения был согласован с АО «СЗППК» и республиканским Минтрансом. 44 млн рублей потребуются для компенсации недополученных АО «СЗППК» доходов, которые возникают в связи с государственным регулированием тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.



ОАО «РЖД» предстоит организовать работы по модернизации инфраструктуры, в том числе реконструкции платформ и помещений станций.



Запуск новых маршрутов позволит заметно улучшить транспортную доступность отдаленных северных районов Карелии, где для некоторых населенных пунктов железнодорожному транспорту нет альтернативы.