В НАО проходит благотворительная акция по сбору новогодних подарков

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.12.2021

В рамках акции «Подари новогоднее чудо» в регионе проводится благотворительный сбор подарков для детей. Его организовал Комплексный центр соцобслуживания и Ненецкое отделение «Российского Красного Креста». Все собранные подарки отдадут детям, находящимся на лечении в больнице округа, детям-инвалидам.

Для участия в благотворительном мероприятии приглашают все желающих – частных лиц, волонтеров, организации и предприятия, образовательные учреждения. Акция длится до 31 декабря.

Новогодних праздников ждут все дети, а особенно те, кто в данным момент не может находиться дома или испытывает трудности. Этим детям нужно приподнять настроение. Несмотря на трудности, дети продолжают мечтать, ждать новогодних подарков, чуда. Они будут рады игрушкам, играм, спортивному инвентарю, книгам, другим детским радостям. Можно приносить новые вещи и деньги.

Принести подарки можно на ул. Рабочая, 18, каб. №14 в Нарьян-Маре в понедельник - пятницу 9:00 - 16.30.





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