В Архангельской области создается служба занятости нового образца

Службу занятости формируют в Архангельской области. Проект предполагает открытие с 2021 до 2024 г. 4-х кадровых центров, что позволит сформировать эффективную модель взаимодействия населения с работодателями.



В помещении нового центра будет кадровый центр. Сейчас там ведутся ремонтные работы, и к концу 2021 г. Все должно завершиться. Специалисты всех центров занятости пройдут переобучение на карьерных/кадровых консультантов.

После обучения за каждым безработным закрепят карьерного консультанта, за работодателем – кадрового консультанта.



С января центры переведут на платформу «Работа в России», там будет проходить взаимодействие, аккумулирована необходимая работодателям, соискателям информация.



?Новая служба занятости – это перенастройка системы содействия в поисках работы. Так работа построена во многих городах, поэтому надо ускориться, перенастроить систему для эффективной работы.



Модернизация проходит в рамках проекта «Содействие занятости» в составе нацпроекта «Демография». Центры занятости переоборудуют по единому стандарту.