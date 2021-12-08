В Архангельской области создается служба занятости нового образца
Службу занятости формируют в Архангельской области. Проект предполагает открытие с 2021 до 2024 г. 4-х кадровых центров, что позволит сформировать эффективную модель взаимодействия населения с работодателями.
В помещении нового центра будет кадровый центр. Сейчас там ведутся ремонтные работы, и к концу 2021 г. Все должно завершиться. Специалисты всех центров занятости пройдут переобучение на карьерных/кадровых консультантов.
После обучения за каждым безработным закрепят карьерного консультанта, за работодателем – кадрового консультанта.
С января центры переведут на платформу «Работа в России», там будет проходить взаимодействие, аккумулирована необходимая работодателям, соискателям информация.
?Новая служба занятости – это перенастройка системы содействия в поисках работы. Так работа построена во многих городах, поэтому надо ускориться, перенастроить систему для эффективной работы.
Модернизация проходит в рамках проекта «Содействие занятости» в составе нацпроекта «Демография». Центры занятости переоборудуют по единому стандарту.
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