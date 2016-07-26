Мурманский океанариум может закрыться в 2022 г.

Мурманская область >> Общество >> 11.12.2021

Для Мурманского океанариума настали тяжелые времена. Он находится в частных руках, у него масса долгов, и несколько месяцев не стихают слухи о том, что объект станет областным. Правительство обещает помочь, но сотрудники в это не верят, а 2022 г. океанариум может закрыться навсегда.

По закону, он обязан получить лицензию на деятельность. Условия животных принятому в 2019 г. закону не соответствуют. С 2022 г. без лицензии работать будет нельзя. Здание надо реконструировать, расширять вольеры, устанавливать дорогостоящее оборудование, сделать капремонт кровли, внутренней отделки. Своими силами океанариум все это сделать не в состоянии, а если этого не сделать, лицензию не дадут.

Сотрудники и неравнодушные люди написали петицию в поддержку океанариума, подписали ее уже больше 700 человек.

Обидно, что именно в 2022 г. Мурманский океанариум должен отпраздновать 30-летие. Остается надеяться, что власти не оставят объект без внимания и не допустят его закрытия.





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